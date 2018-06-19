今日 05:51
國際財經
網上支付運營商PayPal公布，斥資4億美元(31.2億港元)收購軟件商Hyperwallet。
PayPal指出，交易有助增強本身應對客戶支付服務的效率。
交易公布後，PayPal市後股價變動不大。
貿戰擴大炸散港股 瀉841點
今日信報
小米突煞停CDR 港IPO氣勢受挫
六絕魔咒似重臨 佛系心態岸上觀
陸文
｜
今日信報
大戰開打 避貿易股
恒昇
｜
今日信報
中美貿戰衝擊 港股恐穿三萬
中國境內債券具投資價值
Adam McCabe
｜
財富管理
瞄準「帶路」市場 京數據獨角獸擬攻港
StartupBeat
A fruitless summit and an escalating trade conflict
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【北水手影】中港爆小股災 北水再轉流走
港股直擊 ｜ 昨日 18:46
藥明生物遭大股東減持套40億
香港財經 ｜ 昨日 18:37
時富金融斥7767萬購19萬股騰訊
重要通告 ｜ 昨日 18:59
眾安在綫首5月保費收入近40億人幣
重要通告 ｜ 昨日 19:16
中美貿易關係惡化 道指跌逾300點
國際財經 ｜ 昨日 22:13
信義光能已申請分拆信義能源上市
重要通告 ｜ 昨日 20:10
國泰年內接收8架A350-1000空巴客機
香港財經 ｜ 昨日 18:50
港交所人民幣期權成交創新高
香港財經 ｜ 昨日 20:37
高盛調高港交所目標價 料下半年ADT轉壯旺
港股直擊 ｜ 昨日 18:59
【EJFQ短評】建行跌穿水平支持 料250天線有初部支持
即巿股評 ｜ 昨日 21:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞