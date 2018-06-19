國際財經

美國擬擴大對中國進口產品關稅，為中美貿易戰火上添油，市場情緒受衝擊，全球股市周二大幅下瀉，道指早段最多插419點，抹去2018年所有升幅，亦是「六連跌」，歐股顯著下滑。

美元滙價升至11個月新高，投資者紛紛投入避險資產，日圓和債券受追捧，惟金價跟隨其他商品價格下跌，油價亦受壓。

憂蘋果手機付運受貿易戰波及

美國總統特朗普繼早前公布對價值500億美元中國進口商品的徵稅清單後，最新威脅將制定2000億美元徵稅清單，這些產品可能被徵收10%關稅；又稱若中國報復，將對另外2000億美元的中國商品徵稅。

道指兩大成分股波音和Caterpillar繼續領跌，收市分別挫3.8%和3.6%，市場憂慮蘋果手機付運受貿易戰拖累，股價低收1.6%。道指全日低位上落，收市瀉287點或1.15%，報24700點；標指跌0.40%；納指只下滑0.28%。分析員估計，隨着貿易爭拗升溫，股市短期內將持續大幅波動。

歐洲股市全面向下，德股和法股均跌逾1%，英股則輕微滑落0.36%。亞股亦不濟，MSCI亞洲指數（不計日本）跌至2月以來最低水平；日股以兩周半低位收市，全日挫近1.8%，是3月中以來最大單日跌幅。新興股滙市場受拖累，MSCI新興股市指數為3月以來表現最差，南非蘭特和土耳其里拉等貨幣下跌。

美滙11個月高 油價向下

此外，歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）發表鴿派言論，認為加息需要耐心地循序漸進推行，而且可在有需要時延長量寬措施（QE），導致歐羅向下。歐羅一度跌至1.1531美元的兩周低位，尾段報1.1592美元，下跌0.27%。ICE美滙指數最高升至95.30，是2017 年7月以來最高，尾段報95.02，升0.27%。

英國政府提出的脫歐方案周一遭上議院否決，英鎊應聲跌至7個月低，最低報1.315美元。

受惠避險需求，日圓兌美元曾升至109.56日圓，尾段報110.05，升0.45%。美國10年期債息曾跌至2.854厘的兩周低位，尾段報2.898厘，跌2.1個基點。金價早段曾表現硬淨，惟之後跟隨其他商品滑落，紐約8月期金收市跌1.5美元或0.1%，報每盎斯1278.60美元，是去年12月以來低位。

紐約期油收市挫1.2%

在中美貿易關係惡化和產油國計劃增產的雙重夾擊下，油價顯著下滑，紐約7月期油跌78美仙或1.2%，收報每桶65.07美元。布蘭特8月期油跌26美仙或0.4%，報75.08美元。石油出口國組織（OPEC）周五在維也納開會，俄羅斯和沙地阿拉伯建議把油組和非油組國家的每天產量提高150萬桶。

數據方面，美國新屋動工年率5月升5%，至135萬間，是11年來最高水平，高於市場預期的131萬間。建築許可證連續第二個月減少，跌4.6%至130.1萬間。