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今日 03:21 國際財經

UPS斥10億 拓天然氣車隊

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全球最大速遞公司聯合包裹(United Parcel Service，UPS)宣布，計劃投放1.3億美元(10.14億港元)興建5個壓縮天然氣(CNG)充氣站，並增加700輛CNG貨車。

有關投資額屬新增，未計算在UPS早前已公布的今年1億美元與明年9000萬美元天然氣投資計劃內。

UPS目前在美國有50個CNG充氣站。公司指出，有關投資是希望完成集團2020年能源使用目標之一；有關目標是希望屆時集團每四輛汽車，有一輛是使用另類能源。

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