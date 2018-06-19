國際財經

全球最大速遞公司聯合包裹(United Parcel Service，UPS)宣布，計劃投放1.3億美元(10.14億港元)興建5個壓縮天然氣(CNG)充氣站，並增加700輛CNG貨車。

有關投資額屬新增，未計算在UPS早前已公布的今年1億美元與明年9000萬美元天然氣投資計劃內。

UPS目前在美國有50個CNG充氣站。公司指出，有關投資是希望完成集團2020年能源使用目標之一；有關目標是希望屆時集團每四輛汽車，有一輛是使用另類能源。