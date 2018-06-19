國際財經

美國擬再對中國商品徵收額外關稅，令市場擔心貿易爭端升級，令全球股市下跌，美股裂口低開後跌幅進一步擴大，道指一度挫逾400點。

截至本港時間晚上11時11分，道指報24640點，跌346點或1.39%；標普500指數報2753點，跌20點或0.74%；納指報7674點，跌71點或0.93%。

美國總統特朗普繼早前要求在中國進口商品中，確定價值500億美元的產品清單後，最新要求威脅將制定2000億美元徵稅清單，而這些產品可能會被徵收10%的關稅。

Oanda高級交易商Stephen Innes表示，這已超出了對等報復的水平，可以預料的是，由於貿易戰不斷升級的衝擊導致全球股指重挫，投資者正在逃向避風港。

倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler預計，這些針鋒相對的貿易報復措施將繼續升級，最後它將對個別國家的經濟，以及全球市場情緒產生嚴重後果。

除中美貿易戰外，需要留意的是，北韓領導人金正恩於今日開始展開兩日的訪華行程，此前不久他剛與美國總統特朗普舉行了會談。五角大樓在「特金會」上作出承諾後表示，已同意與南韓取消原定於8月舉行的重要聯合軍事演習。

個股方面，科技股備受壓力，蘋果跌逾2%、Twitter跌逾3%、Facebook跌逾1%，而谷歌母公司Alphabet跌幅亦超過1%。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7605點，跌25點或0.34%；德國DAX指數報12682點，跌152點或1.18%；法國CAC 40指數報5383點，跌66點或1.22%；意大利富時MIB指數報22114點，升15點或0.07%。