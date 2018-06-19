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今日 22:44 國際財經

卡普蘭:油價中期漲無損美國經濟增長

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達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)預測，全球油價中期看來將會上漲，但由於美國生產的原油較昔日為高，而且企業更明智而審慎地使用燃料，油價跳漲將不會嚴重損及美國的經濟增長。

他在能源市場的經濟衝擊論文中表示，油價上漲10%，可能只會對美國GDP增長帶來相對溫和的負面衝擊，並稱隨着
美國國內石油產量持續增加，這樣的負面影響應該會減少。

不過，卡普蘭引述達拉斯聯儲的研究表示，在持續數年的全球石油供應過剩導致油價下跌後，供應和需求目前處在脆弱的平衡狀態。

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