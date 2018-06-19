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今日 22:41 國際財經

日眾院通過賭場建設法案 最快本周交參院

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日本眾院全體會議以多數贊成，通過包含賭場的綜合度假區建設法案，擬最快於本周交由參院審議，同時把原於本月20日完結的會期延長，期望在本屆國會正式通過議案。不過，立憲民主黨等在野黨稱法案「草率地表決通過」，重申反對法案，朝野政黨的論戰必將進一步激化。

法案的核心內容是把賭場從《刑法》賭博罪的適用對象中排除並解禁，法案列明，目前最多可在全國3處建設綜合度假區。大阪府及和歌山、長崎兩縣等正在積極推進招攬工作，但當地居民對賭博引起的不良風氣和治安問題表示憂慮。

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