今日 20:53
國際財經
美國商務部公布，5月新屋動工上升5%，以年率計為135萬間，預期為131萬間。
另外，美國5月新屋建築許可減少4.6%，以年率計為130.1萬間，預期為135萬間。
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A fruitless summit and an escalating trade conflict
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