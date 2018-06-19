國際財經

中美貿易摩擦急劇惡化，加上德國政局危機不明朗，利淡市場氣氛，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7590點，跌40點或0.53%；德國DAX指數報12671點，跌162點或1.26%；法國CAC 40指數報5393點，跌56點或1.04%；意大利富時MIB指數報21958點，跌141點或0.64%。道指期貨暫報24677點，挫339點。

數據方面，歐羅區4月經季節調整經常賬盈餘284億歐羅，前值由320億歐羅修正為328億歐羅。德國智庫Ifo預期今明兩年德國經濟均增長1.8%，低於此前預期的分別增長2.6%和2.1%。另外，美國稍後將公布5月營建許可及新屋動工數據，市場預期分別減少2000間至135萬間，以及增加2.4萬間至131.1萬間。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)在歐央行年度會議上表示，隨着歐羅區通脹率回升，歐央行在加息方面將採取耐心及漸進的做法，並對當前市場預期情況感到滿意。

美滙指數升至11個月高位，歐羅現報1.1552美元，跌0.61%；英鎊報1.3172美元，跌0.55%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報65.01美元，跌0.84美元或1.28%；倫敦布蘭特期油報74.92美元，跌0.42美元或0.56%。