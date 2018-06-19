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今日 17:00 國際財經

德拉吉:歐央行對加息保持耐心

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歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)在歐央行年度會議上表示，隨着歐羅區通脹率回升，歐洲央行在加息方面將採取耐心及漸進的做法，並對當前市場預期情況感到滿意。

他稱，將在決定首次加息的時機上保持耐心，之後將採取漸進方式調整政策，短期利率走勢基本上反映這些原則。

德拉吉指出，歐羅區經濟繼續走在增長的道路上，通脹正逐漸向目標靠近，而最近圍繞增長前景的不確定性有所增加，惟對中期經濟增長的預期基本不變。

據目前貨幣市場走勢反映，歐央行首次加息時間將會是明年9月。

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