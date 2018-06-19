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今日 15:47 國際財經

歐股早段挫1% 道期插400點

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中美貿易摩擦急劇惡化，市場憂慮兩國貿易戰愈演愈烈，加上德國政局危機不明朗，避險情緒升溫，拖累歐洲股市早段挫1%。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7561點，跌69點或0.91%；法國CAC 40指數報5384點，挫66點或1.21%；意大利富時MIB指數報21774點，挫325點或1.47%。

德國政府內部關於難民政策的爭論愈來愈緊張和戲劇化，基督教社會聯盟不願妥協於默克爾的移民政策，與默克爾所屬的基督教民主聯盟鬧分裂，或導致聯合政府倒台。德國DAX指數延續上日跌逾1%的頹勢，最新挫201點或1.57%，報12632點。

道指期貨暫報24612點，跌404點。

美國上周五正式公布對華新一輪制裁的關稅清單，落實向包含先進工業技術的500億美元(約3900億港元)中國商品加徵25%關稅。中國隨即作出等量報復。美國總統特朗普其後表示，要求再對2000億美元中國貨物徵收10%關稅，並下令美國貿易代表制訂清單，作為對中國在周末公布的報復行動的回應。

環球股市疲弱，加上市場觀望石油出口國組織(OPEC)本周五將在奧地利維也納開會，預料將討論增加原油產量議題，拖累油價挫近1%。紐約原油期貨現時每桶報65.23美元，跌0.62美元或0.94%；倫敦布蘭特期油報74.61美元，跌0.73美元或0.97%。

美國今日稍後將公布5月營建許可及新屋開工數據，市場預期分別減少2000戶至135萬戶，以及增加2.4萬戶至131.1萬戶。

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