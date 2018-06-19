亞太區股市下滑，因美國總統特朗普再威脅對2000億美元中國貨加徵10%關稅，市場擔心中美貿易關係進一步惡化，以及隔晚美股道指連續第5個交易日下挫。
市場憂慮爆發全球貿易戰，避險情緒升溫，刺激日圓上揚，影響出口股，加上日本大阪昨日發生地震，影響投資者入市意欲。日本股市連跌兩日，日經平均指數收報22278點，挫401點或1.77%，創逾兩周新低。
南韓股市亦跌逾1%，韓國首爾綜合指數收報2340點，挫36點或1.52%。
澳洲股市偏軟，澳洲普通股指數收報6208點，跌3點或0.06%。
今日 14:55 國際財經
亞太區股市下滑，因美國總統特朗普再威脅對2000億美元中國貨加徵10%關稅，市場擔心中美貿易關係進一步惡化，以及隔晚美股道指連續第5個交易日下挫。
市場憂慮爆發全球貿易戰，避險情緒升溫，刺激日圓上揚，影響出口股，加上日本大阪昨日發生地震，影響投資者入市意欲。日本股市連跌兩日，日經平均指數收報22278點，挫401點或1.77%，創逾兩周新低。
南韓股市亦跌逾1%，韓國首爾綜合指數收報2340點，挫36點或1.52%。
澳洲股市偏軟，澳洲普通股指數收報6208點，跌3點或0.06%。
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