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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)否認暫停接受中國買家Model S、Model X新訂單。

美國研究機構JL Warren Capital報告指出，特斯拉在周末起，已停止接受中國買家訂制Model S及Model X的新訂單。

內地媒體引述特斯拉中國官方客戶服務人員表示，現在仍然可以選擇這兩款車型的定制車，因為存在關稅調整風險，所以不推薦選擇Model S和Model X的定制車，推薦選擇現貨車。

客服人員又指出，新訂單到車時間大概為4個月左右，與之前相比沒有變化。