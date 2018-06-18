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今日 22:59 國際財經

道指中段跌幅收窄至逾百點

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中美貿易戰重燃，道指低開逾200點後，最多下挫264點，低見24825點，中段跌幅收窄。

截至晚上10時54分，道指報24928點，跌162點或0.65%；標普500指數報2771點，跌8點或0.31%；納指報7740點，跌5點或0.08%。

美國上周五正式公布對華新一輪制裁的關稅清單，落實向包含先進工業技術的500億美元(約3900億港元)中國商品加徵25%關稅。

中國隨即作出反擊，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元，由7月6日起實施。

另有美國官員稱，繼對上述500億美元中國商品加徵關稅後，目前已接近完成制定第二輪向總值1000億美元的中國商品徵稅，擬在公眾諮詢後實施。

歐洲股市向下，英國富時100指數報7610點，跌23點或0.3%；德國DAX指數報12802點，跌208點或1.6%；法國CAC 40指數報5434點，跌66點或1.22%；意大利富時MIB指數報22145點，跌44點或0.2%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報65.26美元，升0.2美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報74.58美元，升1.14美元或1.55%。

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