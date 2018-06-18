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今日 17:42 中國財經 國際財經

與谷歌合作 劉強東:向國際化戰略啟航

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谷歌(Google)今日宣布將以5.5億美元(約42.9億港元)現金投資京東。

京東首席執行官劉強東表示，未來將與谷歌一起圍繞零售創新展開全方位的深度合作，共同開拓國際零售市場，也將正式標誌着公司國際化戰略的全面啟航。

劉強東指出，未來騰訊(00700)、沃爾瑪(Walmart)、谷歌等戰略投資者將與京東一起形成「無界零售」的生態聯盟，並肩服務全球的消費者和品牌商。

他又稱，做成全球供應鏈服務這件事情、成為一家真正的技術和創新驅動的國際化企業，是京東今後十年最大的夢想。

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