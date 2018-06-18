訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:26 國際財經

富豪汽車:擬2025年起大量採用可再生材料

放大圖片

吉利集團旗下富豪汽車(Volvo)表示，計劃從2025年開始，其新車型所用的塑料至少25%將來自可再生材料。

富豪汽車可持續發展總監Stuart Templar表示，可再生塑料如從漁網或舊瓶子中回收的塑料，不會影響汽車的安全或質量，認為這具有商業意義。

目前，不少大公司正在設計可回收利用的產品，以限制污染。富豪汽車的計劃更進一步，將更多的可再生材料投入其生產線。

該公司表示，正在與塑料生產商談判，以實現從2025年起，推出每款新車所用塑料，至少有25%將由可再生材料製造。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。