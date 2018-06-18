國際財經

吉利集團旗下富豪汽車(Volvo)表示，計劃從2025年開始，其新車型所用的塑料至少25%將來自可再生材料。

富豪汽車可持續發展總監Stuart Templar表示，可再生塑料如從漁網或舊瓶子中回收的塑料，不會影響汽車的安全或質量，認為這具有商業意義。

目前，不少大公司正在設計可回收利用的產品，以限制污染。富豪汽車的計劃更進一步，將更多的可再生材料投入其生產線。

該公司表示，正在與塑料生產商談判，以實現從2025年起，推出每款新車所用塑料，至少有25%將由可再生材料製造。