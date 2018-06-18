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今日 07:11 國際財經

貿易戰升溫 基金增持金融科技股

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全球貿易戰升溫，有基金經理正轉換組合，追捧可能成為貿易戰贏家的上市公司，包括AllianceBernstein、Causeway Capital Management與Janus Henderson在內的基金經理，增持意大利最大銀行與中國電子商貿企業。

管理規模22億美元的Janus Henderson Global Select基金的George Maris表示，貿易戰擴大的可能性升溫，因此基金要作出應對，包括增持中國電貿巨擘阿里巴巴，因為該公司針對中國內地市場為主，受貿易戰打擊較少。

美國總統特朗普政府與中國政府，上周五(15日)分別公布價值500億美元的徵關稅商品清單，而正式開始徵稅日期為7月6日。此外，加拿大與歐盟報復美國鋼鋁關稅，對美國進口商品開徵稅項的時間也迫切。

管理87億美元組合的Causeway International Value fund基金經理Conor Muldoon認為，貿易戰帶來短線投資機遇。他的基金吸納意大利最大銀行裕信的股份，因為後者剛於3月出現股價大跌。他也買入了英國葛蘭素史匹藥廠與日本武田制藥股份，後者因併購消息而錄得股價大跌。

另外，管理7700萬美元的AB International Strategic Core fund基金經理Sammy Suzuki表示，看好一些支援性科技開發企業，例如西班牙的Amadeus It，因為服務對象為歐洲當地企業，受到貿易戰的衝擊較溫和。

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