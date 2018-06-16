國際財經

人行傳短期內再降準

路透報道，中國經濟面臨下行壓力，加上與美國的貿易戰帶來不確定性，未來一至兩個月有下調存款準備金率的空間。

小米發CDR 中證監19日審核

中國證監會表示，本月19日將審核小米發行中國預託證券(CDR)事項。

貿易戰重燃 道指曾插280收跌84點



美國周五公布向中國500億美元商品、加徵25%關稅的產品清單，中國其後公布等量報復措施，向美國商品加徵25%關稅，總值約500億美元，其中對農產品、汽車和水產品等545項約340億美元，由7月6日起實施。投資者憂慮貿易戰升級，美歐股市周五均下挫。道指早段一度挫280點，但北京公布報復措施後，反而逐步收窄跌勢，收市守緊25000點大關，報25090點，僅回吐84點或0.34%；標指回落0.10%，納指跌0.19%。

外圍焦點簡訊

￭ 達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭：個人判斷聯儲局今年只加息三次

￭ 歐洲委員會批准美國有線頻道Comcast收購歐洲天空電視(Sky)

￭ 密歇根大學6月美國消費者信心指數初值99.3，高於預期，5月終值98

￭ 美國5月工業生產按月降0.1%，預期增長0.2%

￭ 歐羅區5月通脹按月升0.5%，符預期

￭ 國務院公布，將大幅放寬外資市場准入，提升投資自由化

￭ 離岸人民幣（CNH）兌美元香港凌晨4時59分報6.4364元，較周四紐約尾市跌189點

蘋果傳今秋推3款新iPhone 平價版料最受歡迎

《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果今年9月將推出三款新型號iPhone，預訂數量最多的是較平價、配置LCD屏幕的型號。新手機包括一款iPhone X升級版、一款大屏幕版iPhone X Plus，以及較平價與功能較少的LCD屏幕iPhone。

太古地產150億售太古城中心兩商廈



太古地產(01972)公布，以現金代價150億元，向恒力隆投資出售旗下鰂魚涌太古城中心第3座及第4座商廈。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報30065，跌193點，較昨日恒指收市低水244點

￭ ADR港股比例指數收報30308點，較香港收市低1點

￭ 銀行公會署理主席梁兆基：港息上升已進入臨界點

￭ 中石化(00386)母公司擬發500億人幣可交換債券

￭ 福晟國際(00627)全年虧損46.26億人民幣；不派末期息

￭ 「獵聘網」母企有才天下(06100)落實下周二至下周五(22日)招股

￭ 大角咀尚璽周五推出首批30伙，定價399.9萬元起，平均呎價26574元

￭ 嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙周五進行第3輪推售共170伙

￭ GMT Research指控多間內地體育用品股賬目造假，李寧(02331)表示一直根據法規營運

￭ 反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL報182.64點，為歷史第三高，按周升0.58%