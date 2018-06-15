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中美周五晚打響新一輪貿易戰，美國落實向包含先進工業技術的500億美元（約3900億港元）中國商品加徵25%關稅，意味兩國早前多輪談判所達致不打貿易戰的共識化為烏有。中國隨即於周六凌晨1時27分宣布，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元，由7月6日起實施。投資者憂慮美國將向中國、以至歐盟等貿易夥伴推出更多關稅措施，不利經濟，美歐股市周五均下挫。

美股三大指數以道指表現較差，因為其成分股包含較多依賴對華出口的企業，指數早段一度下挫280點，但北京正式公布報復措施後，道指反而逐步收窄跌勢，並觸及全日高位25130點，收市仍守緊25000點大關，報25090點，僅回吐84點或0.34%。

波音Caterpillar曾挫近3%

道指成分股中，美國對華最大單一出口商波音曾挫2.5%，但收市收窄僅跌1.35%；建築設備生產商Caterpillar一度挫3%，收市只回吐2.0%。不屬道指成分股的農產品貿易公司Bunge收跌0.5%。標指收市回落跌0.10%，納指跌0.19%。本周累計，道指回軟0.9%，標道無變動，納指則攀升1.3%。

歐股早段反覆，在美國公布新關稅措施後跌幅擴大，主要股市中以英國表現最差，低收1.7%。在亞洲時段，美國新關稅仍只是傳聞，亞股個別發展，當中日股升0.5%。

不過，市場人士說，中美新一輪過招仍未算全面貿易戰，暫不會對股市造成致命打擊，只會令市況更波動，一切還看反制行動是否陸續有來。

歐洲央行在加息上嘆慢板，歐羅周四錄得自英國脫歐公投兩年以來的最大單日跌幅，急瀉1.9%，周五再跌至1.1544美元這個3周新低，但很快就反彈，美市尾段倒升0.37%，報1.1612美元。美滙指數周五曾升至95.131，為7個月新高，尾段報94.746，變動輕微；美元兌日圓跌不足0.1%，報110.55日圓。美元雖回落，本周累積升幅有望達1.3%。

金價急挫 大豆期貨跌

中美貿易戰升溫，利好避險資產，但美滙上升仍拖累紐約8月期金下滑29.8美元或2.3%，收報每盎斯1278.50美元，是去年12月以來最低，本周累計跌1.9%。

農產品方面，由於中國是美國農產品的大買家，大豆價格受影響下跌，芝加哥11月大豆期貨跌2.1%。另外，主要產油國在6月22日開會，很大機會通過增加石油產量，油價繼續受壓，紐約7月期油倒退1.83美元或2.7%，收市報每桶65.06美元，是6月6日以來最低，本周累計跌1%；布蘭特8月期油回落2.5美元或3.3%，收市報每桶73.44美元，是5月2日以來最低，本周累計跌4%。

數據方面，美國工業生產5月按月跌0.1%，較分析員預期會增長0.2%為差，主要因為製造業錄得4年來最大跌勢，下降0.7%。美國6月消費信心升至99.3，較預測為佳。