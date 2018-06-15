國際財經

美國花旗集團同意付1億美元(7.8億港元)，結束大部分美國州政府對該銀行涉嫌操控倫敦美元同業拆息(Libor)、令到州政府與非牟利組織利益受損的指控。

花旗是與代表美國41州與首都華盛頓的紐約州檢察總長Barbara Underwood辦公室，就有關指控訂立上述和解協議。花旗沒有承認犯錯。

此前，德銀與巴克萊也訂立類似和解協議，分別繳付2.2億與1億美元和解金。連同今次，全球銀行業為Libor操控指控訂立的和解協議，支付共約90億美元。