國際財經

中美貿易戰升溫，為避險的黃金資產帶來利好，但未能抵消美元滙價升至11個月新高的衝擊，外圍金價周五偏軟，創下今年新低。

紐約8月期金下滑29.8美元或2.3%，收市報每盎斯1278.50美元，是去年12月以來最低，本周累計跌1.9%。前一天，金價曾升至一個月新高。

較早時，美國總統特朗普決定，7月6日起對價值500億美元的中國進口貨徵收25%關稅。此舉意味中美貿易戰升溫。

BullionVault研究部總監Adrian Ash表示，金價似乎無法受惠於政治風險消息而進一步扳升，好友似乎離場，預期短期金價有繼續下滑壓力。

Kitco.com高級分析員Jim Wyckoff指出，美元滙價強勢主導金價表現。ICE美滙指數較早時升至95.131，是2017年7月以來最高，主要是受惠於美國經濟數據強勁。期金收市時，ICE美滙指數回落至94.789。

周五較早時，6月紐約州製造業指數報25點，是去年10月以來最佳；6月密歇根大學消費情緒指數，同樣升至99.3。

Forex.com分析員Fawad Razaqzada認為，金價未能突破1307美元阻力位，短期可能受制於1300美元關口，技術走勢轉壞，預料進一步回落。

7月期銀倒退4.5%，收市報每盎斯16.48美元。