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今日 03:12 國際財經

蘋果傳今秋推3款新iPhone 平價版料最受歡迎

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《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果今年9月將推出三款新型號iPhone，預訂數量最多的是較平價、配置LCD屏幕的型號。此舉反映公司預期，消費者仍對較昂貴而配備OLED屏幕型號採取審慎態度。

蘋果拒評上述消息。

據悉，蘋果今年秋天推出的新iPhone，包括一款iPhone X升級版、一款大屏幕版iPhone X Plus，以及較平價與功能較少的LCD屏幕iPhone。前兩款iPhone X裝備的是清晰度較高但較昂貴的OLED屏幕。

消息人士指出，蘋果最初向廠家提供的iPhone銷量預測，是LCD屏幕型號號與OLED屏幕型號各佔一半，但最新預測是，LCD屏幕型號可能較暢銷。iPhone 8與以前iPhone 型號全部是配置LCD屏幕，而去年推出的iPhone X，開始配置OLED屏幕。

《華爾街日報》指出，蘋果的預測是顯示消費者對智能手機價錢很敏感，iPhone X在美國的售價由999美元起，是市面最昂貴的智能手機之一。

雖然蘋果聲稱iPhone X是截至3月底止計、8款智能手機中最暢銷型號，但分析員普遍認為最暢銷的是較平價的iPhone 8，iPhone X受歡迎程度遠較預期差。

以分析蘋果聞名的TF International Securities分析員Ming-Chi Kuo估計，新iPhone X的美國零售價介乎800至900美元，而新iPhone X Plus的美國零售價介乎900至1000美元，另一款新6.1吋屏幕iPhone的美國零售價介乎600至700美元。

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