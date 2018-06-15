國際財經

美國稍早公布對中國輸美產品加徵關稅清單，拖累美股中段急跌，道指失守25000點，挫逾200點。

截至本港時間晚上11時02分，道指報24961點，跌213點或0.85%；標普500指數報2769點，跌12點或0.45%；納指報7728點，跌32點或0.42%。

美國政府晚上公布對總值500億美元中國商品加徵25%關稅的清單，主要針對中國製造2025規劃的產品，首批810多項，涉及340億美元，將在下月6日起生效。總統特朗普表示，若中國採取報復措施，將尋求進一步徵稅。

中國商務部隨即回應稱，將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

數據方面，美國5月工業生產按月下降0.1%，預期為增長0.2%；製造業產出按月下滑0.7%，預期為增長0.1%。密歇根大學6月美國消費者信心指數初值為99.3，高於預期的98.5，5月終值為98。

歐洲股市全線向下，英國富時100指數報7663點，跌102點或1.32%；德國DAX指數報13024點，跌82點或0.63%；法國CAC 40指數報5515點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報22258點，跌227點或1.01%。

油價持續下滑，紐約原油期貨現時報65.36美元，跌1.53美元或2.29%；倫敦布蘭特期油報74.06美元，跌1.89美元或2.49%。