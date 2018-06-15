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美國貿易代表辦公室稍早公布對中國輸美產品加徵關稅清單。

中國外交部發言人陸慷表示，中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商，力圖解決分歧，實現雙贏，惟美方置雙方已經形成的共識於不顧，反復無常，挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益，又破壞世界貿易秩序，中方對此堅決反對。

他續稱，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衞國家利益和人民利益，堅決捍衞經濟全球化和多邊貿易體制。中方將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。