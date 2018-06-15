國際財經

周四(6月14日)凌晨兩點，美國聯儲局一如市場預期加息25個基點至1.75%-2.00%，而且聯儲局官員預期今年稍後再加息2次，全年合共加息4次，較此前預期多1次。但美國貿易戰的風險壓制了美元上漲空間，美元/日圓短暫飆升至110.84後大幅滑落，加上日本央行宣布縮減3至5年期限日本國債購買規模300億日圓，從上次操作的3300億日圓減至3000億日圓，這也是迄今為止規模最大的一次削減，美元/日圓最終輾轉回落至日內低位109.91。

令人意外的是，周四(6月14日)歐洲央行宣布維持三大利率不變，但會後聲明明確表示，將在今年底前結束QE，且將保持利率不變至少至2019年夏天。歐洲央行維持低利率持續的時間超出市場預期，歐羅/美元受此拖累大幅下挫近300點，而美滙指數則受益於歐羅弱勢而大漲1.44%至94.93，刷新7個月以來新高，離95.00僅一步之遙，美元/日圓亦一舉收復110.00關口至110.68。

值得一提的是，隨着美國聯儲局、加拿大央行、英倫銀行及歐洲央行等發達地區的央行陸續收緊貨幣政策，新興市場受到的影響逐漸擴大，目前新興市場貨幣指數已經跌至2016年2月以來最低水平，以阿根廷為首包括巴西、墨西哥和土耳其在內的債市及滙市均遭受到不同程度衝擊，鑑於發達國家逐步邁入貨幣緊縮進程，新興市場危機若進一步擴散或將令資金湧入黃金、日圓等避險資產，進而為日圓提供支持。

今天日本央行結束一連兩日的貨幣政策會議後宣布維持基準利率不變，維持10年期國債收益率目標為0%，以及80萬億日圓購債規模不變，並暗示並不急於大規模縮減經濟刺激計劃。與此同時，日本央行下調消費者物價指數(CPI)評估，稱在通脹目標實現遙遙無期的情況下，超寬鬆貨幣政策將維持較長時間。日本央行的鴿派言論令美元/日圓進一步攀升至110.89，刷新自5月23日以來的三周新高。雖然近期美元/日圓兩度上升至110.90附近均遭到強勁沽壓而急挫(今日攀升至110.89後急跌逾50點)，但只要滙價企穩日線圖上升通道底部110.00之上，後市仍有機會沿着上升通道進一步挑戰111.00，甚至111.40-111.60區域阻力。

策略方面，我們根據6月1日策略已於110.00沽出美元(下望108.50，升穿110.40止損)，並於109.50提前平倉，獲利50點。短期內若美元/日圓回落至109.80-110.00區域支持，我們將買入美元，上望111.30，跌穿109.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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