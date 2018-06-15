國際財經

歐洲央行收水部署偏向鴿派，惟市場關注美國白宮據報最快今日稍後公布對中國貨品實施關稅的清單，歐盟亦傳通過向美國徵關稅，投資者擔心環球貿易關係惡化，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7775點，升9點或0.12%；德國DAX指數報13159點，升52點或0.4%；法國CAC 40指數報5551點，升23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22429點，跌56點或0.25%。

道指期貨暫報25140點，跌70點。

美國CNBC引述消息人士稱，華府對中國的徵稅清單項目將有所縮減，由原本美國貿易代表處(USTR)在4月公布的大約1300項產品，減少至800至900項，但側重針對高科技產品，至於涉及多少金額則仍未清楚。至於中國外交部發言人耿爽表示，如果美國出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，早前中美磋商談判達成的所有經貿成果，將不會生效。

另外，路透引述消息人士報道，歐盟周四採取匿名投票方式，通過向總值28億歐羅的美國入口貨物徵收關稅，以報復美國本月初開始向歐盟鋼鋁施加額外關稅。有關方案尚待歐洲委員會審批，最快可於本月底至下月初推出。

此外，墨西哥業界稱，美墨下一波貿易戰可能涉及價值40億元的美國進口大豆與玉米等穀類產品。

油價下滑，因俄羅斯與沙地阿拉伯稱兩國原則上支持逐步退出減產協議，並可能從下月開始執行。紐約原油期貨現時每桶報66.82美元，跌0.07美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報75.69美元，跌0.25美元或0.33%。

歐羅區今日稍後將公布5月消費物價調和指數(HICP)終值，市場預期按年增長1.9%，前值為升1.2%。美國5月工業產出數據料按月升0.2%，前值為升0.7%。