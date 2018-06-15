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今日 15:26 國際財經

黑田東彥:談退出刺激政策為時過早

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日本央行行長黑田東彥表示，日本目前離2%通脹率的目標仍遠，認為現時討論退出刺激政策為時過早。

黑田東彥重申，日本升向2%通脹目標的動能仍在，將會考量經濟、物價、金融情況，視乎需要調整貨幣政策，以維持邁向2%物價目標的動能。他又指出，核心消費者物價走弱，是由於日圓升值打壓耐久材價格。

他強調，耐心繼續目前的強力貨幣寬鬆，以維持物價動能是恰當做法，並不認為有必要再做一次整體政策檢討，重申日本央行仍堅決盡最大努力，盡快達成2%通脹率目標，而退場政策將必須處理短期利率，以及資產負債表規模。

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