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今日 12:14 國際財經

高通傳裁減伺服器晶片部半數員工

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美國晶片巨擘高通(Qualcomm)數據中心晶片部門裁減逾280名員工。

外電引述高通提交的文件顯示，在北卡羅萊納州羅利，高通設計中心將裁減241個職位，另外在加州還會裁減43個職位。消息稱，總裁員人數佔伺服器晶片部門總員工數量的三分之一至一半。

高通早前表示，將會在整個公司裁減約1500名員工。

高通總裁Cristiano Amon表示，高通會在數據中心市場繼續尋找發展機會。雖然會削減在該部門的投資，但會繼續保留在華合資公司，重新制定研發方向。

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