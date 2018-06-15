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今日 09:49 國際財經

班農投資比特幣 稱它具革命性

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美國白宮前首席戰略專家班農(Steve Bannon)形容，加密貨幣是破壞性的民粹主義，它從中央當局手中奪回控制權，是革命性的。

《紐約時報》報道，在離開白宮10個月後，班農最新的目標是加密貨幣。他認為，比特幣(Bitcoin)和其他加密貨幣會像特朗普擾亂美國政治般，擾亂銀行業。

報道指出，班農不僅已購買了數量可觀的比特幣，甚至還想創辦自己的加密貨幣「可悲幣」(deplorables coin)。他未就自己的加密貨幣計劃披露太多細節，擔心自己名字所伴隨的爭議，可能對這些剛剛起步的項目產生不利影響。

不過，班農表示，已與加密貨幣投資者和對沖基金私下會面，討論通過他的投資公司進行ICO(首次代幣發行)。

班農早前在一場研討會上提出創辦一種新的虛擬貨幣的可能性，並打算將這種貨幣命名為「可悲幣」。這個名字顯然是在回應希拉莉，後者曾將特朗普的支持者形容為「一群可悲之人」(a basket of deplorables)。

雖然班農在虛擬貨幣領域所做的工作仍處於初步階段，但他有興趣幫助企業家，甚至是那些想要創造自己加密貨幣的國家。對班農來說，加密貨幣有許多吸引他參與「茶黨政治」的特點，它們打破舊規則、存在於周邊，以及對那些長期執掌大權的權勢人物和機構構成挑戰。

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