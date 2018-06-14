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【新股追蹤】REPUBLIC HC暗盤升8%

兩隻新股周五登場。資料顯示，Republic Healthcare暗盤曾高見0.72元，較招股價0.6元高20%；收報0.65元，較招股價高8%。滙付天下(01806)暗盤價則偏軟，收報6.88元。

本地焦點簡訊

￭ 美國加息，惟本港大型銀行均按兵不動，維持最優惠利率(P)不變

￭ 滙豐銀行由15日起，上調美元儲蓄存款戶口利率至0.25%

￭ 夜期收報30485點，升71點，較昨日恒指收市高水45點

￭ ADR港股比例指數收市報30557點，較恒指香港收市高116點

￭ 兗煤澳洲據報赴港上市，集資最多8億美元

￭ 小米本月23日舉行全球發售記者會，25日(周一)起招股

￭ 加達控股(01620)今日起招股，下周四截止認購，預期6月28日上市

￭ 五洲國際(01369)澄清，傳媒報道指公司多個樓盤「爛尾」、項目資金不知所終，有關報道屬虛假且含誤導成分。

安踏指GMT報告具誤導性



安踏體育(02020)回應GMT Research研究報告，強烈否認報告中的有關猜測，認為不準確及具誤導性。

美據報周五公布對華關稅清單 產品項目縮減

CNBC報道，美國周五將公布對中國貨品實施關稅，涉及的貨產種類由原本約1300項產品，減少至800至900項。

歐央行收水偏鴿派 納指破頂升0.85%

歐洲央行公布的收水部署偏向鴿派，預計買債行動12月底才結束，現時利率最少維持不變至明年夏天，投資者憧憬歐央行短期內不會跟隨美國聯儲局大舉抽緊銀根，加上美國零售數據強勁，道指曾最多升131點，但收市反覆回吐25點，報25175點，是連續第三個交易日回落，摩根大通股價挫1.7%；標指升0.25%；納指最高曾觸及7768點，收市回順報7761點，升0.85%，創即市及收市新高。Facebook破頂，高收2.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 歐羅美股收市時報1.1585美元，急挫1.75%；美滙指數升1.1%

￭ 紐約8月期金升7美元或0.5%，收報每盎斯1308.30美元

￭ 紐約7月期油上揚0.4%，收報66.89美元；布蘭特8月期油下滑1%

￭ 美國5月零售銷售按月增0.8%，高於預期

￭ 路透：歐盟通過向美國徵關稅方案，最快月底實施

￭ CNBC：美國總統特朗普本周五公布對中國貨品實施關稅

￭ 歐股高收，英股收漲0.81%，德國彈升1.68%

￭ 在岸人民幣兌美元(CNY)夜市收報6.4005元，較上日跌45點

德拉吉:通脹持續調整取得明顯進展



歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)表示，堅信通脹會繼續接近目標水平，經濟前景所面臨的風險大體均衡。