國際財經

美股道指周四表現反覆，但科技股強勢帶動納指再創即市新高及收市新高；Facebook股價亦破頂。市場焦點集中關注歐洲央行公布的收水部署偏向鴿派，而美國經濟數據勝預期，也為大市帶來支持。

在美國聯儲局加息後，歐洲央行亦緊接於昨天宣布最新貨幣政策。行長德拉吉在議息會後聲明中宣布，年底結束大規模買債行動，同時預期現時利率最少維持不變至明年夏天，成功把一個屬鷹派的收水部署，包裝為一個鴿派決策，令投資者憧憬歐央行不會短期內跟隨聯儲局大舉抽緊銀根，避免引發全球債息一齊抽升。

平衡鷹鴿派 歐羅插水1.75%

消息拖累歐羅應聲下挫。歐羅在聲明公布前企穩1.18美元水平，其後滑落，於德拉吉召開記者會期間一直向下，最多急插1.5%，美股收市時報1.1585美元，挫1.75%。美元回勇，美滙指數報94.72，升1.1%，美元兌日圓報110.56日圓，升0.19%。

儘管美元偏強，但市場憧憬通脹升勢未完，金價升至一個月來最高，紐約8月期金升7美元或0.5%，收報每盎斯1308.30美元。紐約7月期油上揚0.4%，收報每桶66.89美元，是5月31日以來最高；但布蘭特8月期油下滑1%，收報75.94美元。

歐股造好 道指先升後回

歐洲央行曾表示，預期買債行動至少持續到今年9月，昨天則宣布，預計行動可在12月底結束。三大政策利率包括主要再融資利率、邊際貸款利率及銀行存款利率分別維持在0厘、0.25厘及負0.4厘。

全球債息可望暫時企穩在目前水平，加上美國零售數據強勁，美股擺脫上一個交易日跌勢，昨晚高開，科技股領漲，對息口敏感的金融股挫近1%，抵消科技股強勢，令道指和標指爭持。周三收挫119點的道指最多升131點，但收市反覆回吐25點或0.1%，報25175點，低位曾見25138點，是連續第三個交易日回落，摩根大通股價挫1.7%，表現僅次於最差的通用電氣；標指升0.25%，金融板塊下滑0.9%，但科技板塊彈升0.6%；納指最高曾觸及7768點，收市回順報7761點，升0.85%。Facebook高收2.2%，報196.81美元。

歐股早段偏軟，主要是擔心歐洲央行會跟聯儲局一樣放鷹，至議息決定公布後全線上揚，英股收市漲0.81%，德國股市升幅更達1.68%。

德拉吉在記者會上評論歐羅區經濟時，提到潛在風險與強勢並存，與美國聯儲局主席鮑威爾近乎全面唱好美國經濟有所不同。

德拉吉又宣布，歐洲央行對區內今明兩年通脹率的預測同時調高至1.7%，但又把今年經濟增長展望由2.4%降至2.1%，惟他補充，歐羅區經濟整體仍屬穩健。

德拉吉：通脹已接近央行目標水平

歐央行聲明表示，今年最後3個月的買債規模會由目前每個月的300億歐羅，縮減至每月150億歐羅。德拉吉說，現時通脹率已接近央行的目標水平，因此可以停止量化寬鬆（QE）措施，惟仍須視乎未來數據而定。

德拉吉坦言，聲明之所以稱利率至少維持不變至明年夏天，是刻意不給一個明確的時間。分析員說，這顯示歐央行並非已決定明年9月就加息，有很大機會在明年夏天後一段長時間繼續按兵不動。

數據方面，美國5月零售銷售按月增加0.8%，為去年11月以來最大升幅，高於預期增加0.4%。截至6月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少4000人，預期為增加至22.4萬人。