國際財經

美股道指周四表現反覆，科技股強勢則帶動納指再創即市新高。市場焦點集中關注歐洲央行公布的退市部署偏向鴿派，而美國經濟數據勝預期，也為大市帶來支持。

歐股造好 道指先升後回

截至本港凌晨約2時11分，納指上揚0.82%或63點，報7758點，盤中曾創新高觸及7768點；標指攀升0.27%或7點，報2783點；道指則回吐0.06%或16點，報25185點，早段受零售數據強勁支持，一度升131點，高見25332點；通用電氣暫下滑1.6%，是表現最差道指成份股，金融股摩根大通下挫1.5%，科技股英特爾和蘋果分別反彈0.7%及0.1%。

數據方面，美國5月零售銷售按月增加0.8%，為去年11月以來最大升幅，高於預期增加0.4%。截至6月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少4000人，預期為增加至22.4萬人。

在美國聯儲局加息後，歐洲央行亦緊接於昨天宣布最新貨幣政策。行長德拉吉在議息會後聲明中宣布，年底結束大規模買債行動，同時預期現時利率最少維持不變至明年夏天，成功把一個屬鷹派的收水部署，包裝為一個鴿派決策，令投資者憧憬歐央行不會短期內跟隨聯儲局大舉抽緊銀根，避免引發全球債息一齊抽升。

平衡鷹鴿派 歐羅即插1.5%

消息拖累歐羅應聲下挫。歐羅在聲明公布前企穩1.18美元水平，其後滑落，於德拉吉召開記者會期間一直向下，最多急插1.5%，其後進一步擴大跌1.69%，最低挫至1.1591美元。美元則回勇，美滙指數最新報94.70，升1.23%。

歐股早段偏軟，主要是擔心歐洲央行會跟聯儲局一樣放鷹，至議息決定公布後全線上揚，英股收市漲0.81%，德國股市升幅更達1.68%。