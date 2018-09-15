即巿股評 港股直擊 國際財經

自2015年底開始「收水」以來，美國聯儲局在周三已是第七次加息，聯邦基金利率上調到1.75厘至2厘，而超額準備金利率(IOER)首次未有緊貼跟加0.25厘，僅推高0.2厘，至1.95厘。議息結果完全符合市場預期。

根據同時發布的最新經濟展望，聯儲局對今年的GDP及通脹率更為樂觀，GDP增長由3月份預測的2.7%調升至2.8%，個人消費支出平減指數(PCE)按年漲幅從1.9%增至2.1%，核心PCE指數展望則由1.9%提高至2%。

美國下半年很可能再加息兩次：反映貨幣政策參與者對利率預期的「點陣圖」(Dot Plot)顯示，認為全年應加息5次的只有1位，支持加息4次的有7位(較3月多了1位)，而預計加息3次或以下的官員數目則減少至7人。

值得一提的是，美股周三即市反應與過往議息日的表現不太相似。據市場研究機構Bespoke統計，1994年以來每次聯儲局發布議息結果當天標普500指數的即市平均表現，反映今次走勢並不尋常。

附【圖】可見，過往聯儲局發布議息結果後，標指普遍反覆上揚，至收市時平均錄得約0.27%進賬；可是，標指周三當議息結果一出(美國東岸時間下午2時)即告下挫，其後雖曾收復失地，但收市前沽盤湧現「質低」指數，最終以接近全日低位報收，回落0.4%。此外，道指亦輾轉向下，納指創新高7748點後，收市倒跌0.11%。

美滙指數方面，消息公布後一度抽升至94水平，可是強勢僅曇花一現，不但迅即回吐日內漲幅，甚至「跌突」，顯然未受今年加息總次數預期由3次增至4次所刺激。

綜合而言，今次無論是加息0.25厘，還是利率「點陣圖」預示下半年再加兩次，皆與市場預期一致，惟美股與美滙竟不升反跌，甚為弔詭。然而，基於超額準備金利率與聯邦基金有效利率(Effective Federal Funds Rate)的息差將收窄，或引導金融機構把存於聯儲局的資金調離，有機會流進實體經濟，填補退市留下的資金缺口，或為美股後市發展注入助燃劑【詳見6月13日本欄】。

至於會後聲明，聯儲局隻字不提新興市場相繼出事的風險，反而強調美國經濟向好而提速加息，彷彿是響應總統特朗普倡議的「美國優先」政策。

假若聯儲局不管外圍震盪，未來堅定地「漸進」上調利率，新興市場恐怕要自求多福。

美國持續「收水」，本港銀行再添加息壓力，恒指昨天低開41點後雖曾倒升52點，見30777點全日高位，其後隨外圍走低，最多瀉375點，失守50天線(約30629點)，收報30440點，仍挫284點(0.93%)。主板成交額微增至961億元，下跌股份佔68%。

信報投資研究部

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