美國勞工部公布，截至6月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少4000人，預期為增加至22.4萬人。
美國首次申領失業救濟人數已連續第171個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.425萬人，按周減少1250人。
另外，截至6月2日止當周，美國續領失業救濟人數為169.7萬人，按周減少4.9萬人，預期為降至173.7萬人。
今日 21:07 國際財經
美國勞工部公布，截至6月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少4000人，預期為增加至22.4萬人。
美國首次申領失業救濟人數已連續第171個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.425萬人，按周減少1250人。
另外，截至6月2日止當周，美國續領失業救濟人數為169.7萬人，按周減少4.9萬人，預期為降至173.7萬人。
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