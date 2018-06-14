今日 19:53
國際財經
歐洲央行(ECB)公布維持利率不變，符合預期。
該行維持主要再融資利率在0%不變，以及存款工具利率在負0.4厘不變，與預期相同。
同時，維持貸款工具利率在0.25厘不變。
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