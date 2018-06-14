國際財經

周四(6月14日)凌晨2點美國聯儲局宣布上調聯邦基金利率25個基點至1.75%-2.00%，符合市場預期，這是聯儲局年內第二次加息，也是自2015年12月以來第7次上調利率。值得一提的是，聯儲局在會後聲明中刪除了「利率將低於長期水平」的表述，並調升了美國今年國內生產總值(GDP)預期和預期今年內再加息2次，全年合共加息4次。鷹派的聲明一度推動美匯指數急升逾0.4%至94.00上方。

不過，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會的言論透露出猶豫不決的信號，其稱明年1月起每次FOMC都有新聞發布會，但發布會數量增加並不是傳遞什麼訊號，同時亦表示，聯儲局將非常謹慎確保政策收緊步伐不會過快，亦不會對通脹水平高出2%過度反應。鮑威爾的言論令市場感到失望，加之市場憧憬歐洲央行將於周四(6月14日)透露削減量化寬鬆(QE)的訊號，歐羅/美元迅速收復失地，從日內低位1.1725大幅反彈逾70點至1.1800。

今日歐羅/美元進一步攀升至1.1820附近，但暫時仍受制於1.1850阻力區之下。雖然市場普遍預期歐洲央行今晚19:45將宣布維持利率不變和購債規模不變，但市場焦點在於歐洲央行會否就今年晚些時候退出QE展開辯論，若然行長德拉吉(Mario Draghi)釋放鷹派訊號，有望對歐羅形成支持。不過，儘管意大利政局動盪有所緩和，但歐洲債務問題仍沒有得到根本的解決，在美國聯儲局加息的大環境下，意大利以及希臘的債務問題仍將在較長時間內困擾歐羅區，加之歐羅區自年初以來經濟增速明顯放緩以及全球貿易不確定性增大，種種不利因素或令歐洲央行發表較為折中的措辭，以此爭取更多的時間來判斷經濟形勢，並為7月份退出QE作準備。

技術分析方面，鑒於歐羅/美元在連跌7周後企穩反彈，並突破日線圖下降趨勢線(自4月19日高位1.2399延伸而下的阻力線)，理應仍有進一步反彈空間，但歐羅/美元自上周四(6月7日)以來連續5個交易日觸及1.1800-1.1850區域阻力均受阻回落，顯示該區域阻力較為強勁。若今晚歐羅/美元能順利突破1.1850，後市有機會進一步反彈至1.1960甚至1.2000水平，否則滙價將繼續在1.1720至1.1850之間整固波動，等待機會再作突破。

策略方面，短期內若歐羅/美元反彈至1.1850-1.1860阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1740，升穿1.1900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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