國際財經

路透引述消息人士報道，微軟(Microsoft)微軟正開發無人商店所使用的自動結賬技術，希望挑戰亞馬遜的無人商店。

據悉，微軟正在開發能夠追蹤消費者將商品放入購物車中的技術，並正在與沃爾瑪(Walmart)接洽，商討合作的機會。

亞馬遜今年1月在西雅圖開設Amazon Go無人便利店，消費者可以掃描自己的手機進入便利店，店內的攝像器和感應器會識別消費者從貨架上拿取的商品，消費者完成購物後毋須排隊結賬，亞馬遜會通過消費者提供的信用卡扣款。