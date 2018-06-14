美國聯邦儲備局議息後宣布加息0.25厘，並預計2018年還將加息2次。隔晚美股受壓，道指收市挫119點或0.47%，報25201點；標指跌0.4%；納指跌0.11%。亞太股市個別走。
日經225指數最新挫169點或0.74%，報22796點。
南韓今日復市，首爾KOSPI指數最新跌23點或0.95%，報2445點。
澳洲悉尼普通股指數最新跌4點或0.07%，報6128。紐西蘭NZX50指數最新報8949點，跌27點或0.31%。
今日 08:32 國際財經
美國聯邦儲備局議息後宣布加息0.25厘，並預計2018年還將加息2次。隔晚美股受壓，道指收市挫119點或0.47%，報25201點；標指跌0.4%；納指跌0.11%。亞太股市個別走。
日經225指數最新挫169點或0.74%，報22796點。
南韓今日復市，首爾KOSPI指數最新跌23點或0.95%，報2445點。
澳洲悉尼普通股指數最新跌4點或0.07%，報6128。紐西蘭NZX50指數最新報8949點，跌27點或0.31%。
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