國際財經

岡拉克:美加息之際財赤擴大如同自殺

美國5月財政赤字1470億美元，高於預期。「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，財赤在聯儲局加息之際擴大等同自殺。

下半年再加息2次 道指挫119點

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，今年整體加息次數由預測的3次升至4次，下半年再加息兩次。消息令道指跌幅擴大，收市挫119點或0.47%，報25201點，貼近全日低位；標指跌0.4%；納指創即市新高7748點後，退守7695點，倒跌0.11%。

鮑威爾：穩步推進縮表 維持2%通脹目標

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在議息後記者會上稱，美國經濟形勢良好，討論3%的潛在經濟增速「屬於合理的議題」，正穩步推進「縮表」，亦承諾維持2%的通脹目標。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月生產物價指數(PPI)按年升3.1%，是6年半最大升幅

￭ 聯儲局前主席格林斯平：美國經濟正走下坡

￭ 加息後，美國10年期債息升2個基點，報2.979厘

￭ ICE美滙指數尾段轉跌0.1%，至93.669

￭ 紐約8月期金收報每盎斯1301.30美元，升1.9美元，加息後回落至1297.60美元

￭ 油價升至近兩周高位，紐約7月期油收報66.64美元，漲0.4%；布蘭特8月期油揚1.1%

￭ 比特幣價格創下4個月低位，最低曾見6133.31美元

￭ 《華爾街日報》：日本軟銀洽商向WeWork增資，估值或升至400億美元

￭ Comcast擬現金650億美元購21世紀霍士娛樂業務，較迪士尼出價高19%

￭ 路透/Ipsos調查顯示，51%美國人認同總統特朗普對北韓的處理手法

￭ 白宮消息：華府阻止美國國會廢除中興和解協議

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市漲0.19%，德國股市上揚0.38%

￭ 在岸人民幣兌美元(CNY)香港周三晚上11時半收報6.3960元，較周二夜市漲82點子

報道：美國最快周五公布中國關稅清單

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國總統特朗普政府最快周五公布對中國貨品實施關稅。

信德35億投得星兩可重建住宅物業

信德集團(00242)宣布，附屬投得新加坡兩個可重建住宅物業，共涉約35億元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報30740點，較恒指香港收市高15點

￭ 夜市期指收報30783點，升40點，較昨日恒指收市高水58點

￭ 中國中鐵(00390)四家附屬公司引入9名投資者，共增資115.97億元人民幣

￭ 易鑫集團(02858)首季淨虧損2.21億人民幣

￭ 首長四方(00730)擬供股淨集2.39億元，供股價0.187元

￭ 中人壽(02628)首5月保費收入按年增2.88%

￭ 平保(02318)旗下控股子公司首5個月保費收入按年增19.69%

￭ 中國太平(00966)旗下附屬首5個月保費收入按年增2.54%

￭ 華潤置地(01109)5月在內地及香港購5幅地塊，涉約57.18億人民幣

￭ 五龍動力(00378)料全年虧損按年增約4倍；五龍電動車(00729)料全年虧損增約3至4倍