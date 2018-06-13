國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國總統特朗普政府最快周五公布對中國貨品實施關稅。

美國原先公布，對價值500億美元的中國進口貨品徵收關稅。不過，華府其後表示，有關徵稅安排先行進行諮詢，項目可能有變。

據悉，美國白宮、商務部、財政部與貿易代表辦公室等高級官員，在特朗普上周出席七大工業國峰會前夕曾舉行會議，討論後決定繼續落實向中國貨品徵稅的計劃。

特朗普仍未批准上述計劃最後定案。特朗普早前結束與北韓領袖金正恩會談，在香港時間周四凌晨已返抵首都華盛頓。