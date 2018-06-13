美國聯儲局加息後，美元滙價先升後回。
ICE美滙指數在議息結果公布後初段上升，很快掉頭回落，尾段跌0.1%至93.669。WSJ美滙指數變動不大，報87.25。
較早時，聯儲局一如預期地加息0.25%，官員預期今年餘下時間還可能加息兩次。Silicon Valley Bank高級交易員Minh Trang表示，聯儲局會後聲明與主席鮑威爾的發言，對美滙走勢影響有限。
市場焦點轉至周四開會的歐洲央行，揣測歐央行將結束量化寬鬆措施。歐羅兌美元升至1.1779，前一天尾段為1.1745。
今日 05:28 國際財經
美國聯儲局加息後，美元滙價先升後回。
ICE美滙指數在議息結果公布後初段上升，很快掉頭回落，尾段跌0.1%至93.669。WSJ美滙指數變動不大，報87.25。
較早時，聯儲局一如預期地加息0.25%，官員預期今年餘下時間還可能加息兩次。Silicon Valley Bank高級交易員Minh Trang表示，聯儲局會後聲明與主席鮑威爾的發言，對美滙走勢影響有限。
市場焦點轉至周四開會的歐洲央行，揣測歐央行將結束量化寬鬆措施。歐羅兌美元升至1.1779，前一天尾段為1.1745。
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