國際財經

美國聯儲局一如市場預期，在香港時間今天凌晨2時宣布加息0.25厘，把目標聯邦基金利率上調到1.75厘至2厘【圖】。局方同時發表最新經濟展望，提升GDP增長及通脹率的預測，並把今年年底利率水平的預測中位數提升至2.375厘，把今年整體加息次數的預測由3次上調至4次，下半年會再加息兩次。

指經濟復常 毋須刺激措施

外界早已認定本周會加息，因此把焦點轉向聯儲局官員是否認為需上調今年加息次數。局內對今年加息步伐仍見分歧，預計全年加息3次或以下的官員數目由8人降至7人，認為要加息4次或以上的由7人增至8人，因此令中位數調升。

僅320字的聲明重申，預期日後有需要進一步循序漸進加息。不過，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在今次議息聲明中，刪去「利率仍會維持低於長期水平一段時間」的說法，再沒有利率前景指引，反映局方認為現時利率已接近中性水平，而且美國經濟已接近均衡狀態，不再需要聯儲局大規模刺激經濟。聯儲局也上調了美國經濟的評估，在聲明中表示，自5月初上次議息以來，經濟活動已「穩健步伐」增長，語氣較上次稱「溫和」上升更強，又保留職位增長強勁的說法，並繼續說通脹已移近聯儲局的2%目標。至於經濟前景的風險，繼續評為大致平衡。

當局亦在執行註釋中宣布，超額準備金利率（IOER）僅提升0.2厘，至1.95厘，為IOER首次未有跟貼聯邦基金利率調整。

議息公布後 道指跌幅稍擴大

IOER一直有把利率控制在目標範圍上限的作用，由於目前的市場聯邦基金利率已貼近目標範圍上限，因此外界已預料，聯儲局今次壓縮IOER的升幅，旨在減輕加息效應的影響，以防市場利率升穿目標範圍。

在議息結果公布前，美股牛皮，道指曾反覆升41點，議息結果公布後，道指輾轉向下，收市下挫119點或0.47%，報25201點，接近全日最低位25191點，電訊股Verizon下滑2.8%，是表現最差股份，波音與Caterpillar都跌1.7%。標指跌0.4%。納指繼周二後，昨天再創即市新高7748點，但收市倒跌0.11%，退守至7695點。

美國10年期國庫券孳息彈升2個基點，報2.979厘。ICE美滙指數由加息前最低跌至93.54，一度轉升至94.03，最新則回落至93.60。美元兌歐羅跌0.36%，報1.1787美元。議息結果公布前，紐約金市已收盤，8月期金收報每盎斯1301.30美元，升1.9美元或0.2%，加息後回落至1297.60美元。油價升至近兩周高位收市，紐約7月期油報每桶66.64美元，漲28美仙或0.4%，布蘭特8月期油收報76.74美元，上揚86美仙或1.1%。

鮑威爾擬每次皆開記招

鮑威爾在今晨2時半召開任內第二次議息後記者會，表示每次議息後都會召開記者會，取代目前每隔一次議息才見記者，分析相信因為他不希望外界以為局方只在有記者會的會議才加息。一些分析員揣測，增加記者會次數可能是準備提速加息的先兆。

美國5月生產物價指數（PPI）按月升0.5%，較預期高，按年增幅為3.1%，是6年半以來最大升幅。