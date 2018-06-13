國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在議息後記者會上表示，正穩步推進「縮表」，又承諾維持2%的通脹目標。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)周三結束議息，聯儲局在本港凌晨2時公布議息結果，宣布加息0.25厘，會後議息聲明預計2018年還將加息2次，較此前預計多1次。鮑威爾則在2時半出席記者會，較集中講到通脹及經濟。

鮑威爾稱，美國經濟形勢良好，討論3%的潛在經濟增速「屬於合理的議題」，預計勞動力市場仍將保持強勁，失業率處於低位。自從聯儲局啟用前瞻指引以來，美國經濟已經走強，現在是時候撤銷前瞻指引。美國政府的減稅政策，預計將帶來三年「實質性支撐」。

美國近期與中國、歐盟和加拿大等地區爆發貿易糾紛。鮑威爾稱，尚未在經濟數據中看到貿易政策所造成的影響，貿易更像是一種風險因素。

通脹方面，鮑威爾表示，防範通脹低於2%很重要，將通脹預期穩固在2%也很重要，通脹會否持續地低於2%或高於2%同樣令人擔心。3月份以來，對通脹的看法並無改變，目前聯儲局的通脹模型並無預示通脹將急升，近期油價上漲可能會推高通脹，但預料將是暫時性，局方仍承諾維持2%的通脹目標。現時通脹處於2%目標附近，正觀察是否具可持續性。

鮑威爾又稱，為了改善溝通，從2019年1月開始，將在每次FOMC政策會議結束後舉行新聞發布會。