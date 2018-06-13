國際財經

美國聯邦儲備局議息後宣布加息0.25厘，符合市場預期。議息聲明預計2018年還將加息2次，較此前預計的3次多1次；2019年則預料加息3次。

議息結果公布後，美股道指跌幅略擴大，截至本港凌晨約2時28分，道指報25259點，跌61點或0.24%，議息結果公布前跌19點。美國10年期國庫券孳息扭轉議息前的跌勢，最新轉漲2.6個基點，報2.989厘，顯示債市有抛售壓力。

ICE美滙指數由議息前最低跌至93.54，轉為上升0.03%，報93.85。金市在議息結果公布前已收市，紐約8月期金收報每盎斯1301.3美元，升1.9美元或近0.2%，議息結果公布後，金價最新報1297.4美元，較收市價低3.9美元。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)結束一連兩日議息，會後聲明宣布，FOMC成員一致投票決定加息，將聯邦基金指標利率升至1.75厘至2.00厘區間。今次是聯儲局今年內第二次加息，亦是2015年開始收緊貨幣政策以來第七次加息。

聯儲局在議息聲明中表示，中值預測顯示，2018年底聯邦基金利率為2.375%，較3月份時預計的2.125%高0.25厘。

今次議息聲明撤銷5月議息聲明中關於「預計將加息至在“一段時期內”低於中性利率」的表述，重申聯儲局貨幣政策立場仍然適宜，未來進一步漸進式地加息，將與中期內美國經濟持續增長、勞動力市場強勁，以及通脹接近2％保持一致。

聯儲局亦公布經濟預測，預期長周期GDP增長1.8%，與上次議息的預測增長率1.8%一樣。議息聲明表示，美國勞動力繼續走強、家庭開支增速回暖，預料較長周期的失業率為4.5%。

通脹方面，聯儲局指消費物價指數(PCE)增長2.0%，更長周期的通脹預期幾無變動，又刪除此前關於「基於市場和基於調查的通脹指標前景」的表述，稱美國經濟所面臨的短期風險「大致平衡」。