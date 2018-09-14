即巿股評 港股直擊 國際財經

美國勞工部周二(12日)公布5月份通脹數據，消費物價指數(CPI)按年上漲2.8%，升幅是6年多來最大，也明顯比市場預期的2.6%為高；扣除食品及燃料的核心CPI則升2.2%。目前市場普遍認為，美國通脹仍穩步向上，但並未升溫至令聯儲局提速加息。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)周二提出警告，美國赤字飆升卻上調利率，看起來幾乎是「自殺式行動」。

正如本欄日前指出，夏季駕駛高峰期即將來臨，汽油價格難大幅回落，再者，樓價及醫療成本居高不下，未來數月通脹明顯降溫的機會不大。儘管市場早已反映美國本周加息的因素，但仍不應忽視聯儲局今年上調息率次數可能由3次增至4次(詳見2018年6月12日本欄)。

曾成功預測1987年環球股災的對沖基金經理鍾斯(Paul Tudor Jones)，周二在接受CNBC電視訪問時直言，自1970年以來美國長期的平均通脹率約1.9%，是受戰爭期間的高通脹所拉高，他認為聯儲局把通脹目標定於2%是太武斷(arbitrary)，戲稱如果由他執掌聯儲局，基準利率應該會再高150個基點(1.5厘)，即超過目前水平一倍。

鍾斯重申，聯儲局一直等待核心通脹數據達標，因而漠視風險資產估值過高的問題，美國的實質利率年內將維持在歷史低位，投資者入市興趣仍然濃厚，並預期美股在今年底(特別在11月國會中期選舉結束後)會迎來一輪瘋狂(go crazy)的漲勢。

美銀美林每月的基金經理調查，印證了美股將蓄勢展開終極升浪的看法。調查顯示，6月份全球受訪的235個基金經理對美國股市看法，15個月來首度提高至「增持」水平；而睇好美國企業盈利前景的受訪者佔近三分二，比例創17年新高。基金經理估計，標普500指數最高可見3040點，潛在升幅達9%。

另外，6月全球大型基金持有的現金餘額降至4.8%，較5月份的4.9%減少0.1個百分點，反映市場的風險偏好開始轉佳。由此看來，美股下半年的上升動力正在醞釀中，投資者短期應可順勢而行。

港股方面，恒指連續兩日靠穩後，周三顯著受壓，尾段更突挫逾400點，收報30725點，仍跌377點(1.22%)，主板成交金額進一步縮減至844億元，下跌股份佔63%。

從日線圖【圖】分析，恒指跌穿10天線和100天線滙聚水平(約30980點)，並一舉失守20天線(約30867點)，加上14天RSI回落至50強弱分界以下，技術上有持續轉弱的風險；下方支持位可先參考50天線約30622點附近，相當於今年來最大型的成交量密集區上方位置。

信報投資研究部

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