國際財經

聯儲局將於明日凌晨公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，美股早段牛皮。

截至本港時間晚上約9時39分，道指報25343點，升23點或0.09%；標普500指數報2788點，升1點或0.05%；納指報7715點，升11點或0.15%。

數據方面，美國5月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.5%，預期為上升0.2%，4月為上升0.1%；按年則上升3.1%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報66.01美元，跌0.35美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報75.81美元，跌0.07美元或0.09%。