國際財經

周二(6月12日)美國總統特朗普(Donald Trump)與北韓最高領導人金正恩在新加坡成功會面並簽署聯合公報，達成多項共識，包括建立「新型美朝關係」、建立朝鮮半島穩定和平機制等。此舉將令南北韓關係以至東北亞長期以來的地緣政治緊張局勢得到緩解，和平與發展主題似乎成了主流，故倫敦金周二亞洲交易時段最高僅觸及1299.7美元後便持續走弱，未能收復1300美元大關。

此外，有報道指美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)正考慮每次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之後都召開新聞發布會，而不是每季召開一次，以免令市場誤以為有新聞發布會的FOMC會議才有可能加息。此消息令市場猜測聯儲局有可能8月加息，倫敦金一度急挫至日內低點1293.3美元。與此同時，周二公布的美國5月消費者物價指數(CPI)按月增長0.2%，按年增長2.8%，均符合市場預期，而5月核心CPI按年增長2.2%，創2017年2月以來最大漲幅，令市場對於美國聯儲局今年至少加息三次的預期進一步升溫。

不過，由於市場早已大致消化聯儲局6月加息的預期，因此金價雖然反彈乏力，但在下方亦獲得不俗支持。事實上，倫敦金自5月22日以來基本維持在1288美元至1308美元之間整固波動，本周波幅更進一步收窄至1292美元至1302美元，在日線圖形成整固三角形。

隨著金價的波幅不斷收窄，此三角形隨時面臨突破，而由於三角形為整固型態，金價今晚向下突破的機會應該更大。不過，若聯儲局在加息後發布的聲明或鮑威爾在新聞發布會的言辭不及市場預期鷹派，投資者需小心金價跌勢將隨時逆轉(以往多次美國加息後金價均出現先跌後升)。短期金價支持在1288美元及1290美元，上方阻力在1302美元及1305美元。

策略方面，我們根據6月7日策略於1302美元建立的倫敦金買盤(上望1312美元，跌穿1297美元止損)已於1297美元平倉，虧損5美元。短期內若倫敦金反彈至1305-1306美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1291美元，升穿1310美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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