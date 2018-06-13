國際財經

市場聚焦聯儲局明日凌晨公布的議息結果，以及主席鮑威爾(Jerome Powell)對中長期息口走勢的看法，歐洲股市中段造好。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7719點，升15點或0.2%；德國DAX指數報12866點，升24點或0.19%；法國CAC 40指數報5468點，升14點或0.27%；意大利富時MIB指數報22315點，漲193點或0.88%。

道指期貨暫報25354點，升39點。

數據方面，英國5月消費物價指數(CPI)按年升2.4%，維持於1年低位，亦持平於去年3月觸及的最低水平，市場預期升至2.5%；生產物價指數(PPI)投入物價按年升9.2%，高於市場預期升7.6%；按月則升2.8%，是2016年10月以來最大漲幅。

另外，歐羅區方面，今年首季就業人口按季增長0.4%，前值為0.3%；按年增長1.4%，前值為1.6%。4月工業產出按月跌0.9%，市場預期跌0.7%；按年則升1.7%，低於預期升2.5%。至於美國5月PPI將於稍後公布，預期按月及按年分別升0.3%及2.8%，前值分別升0.1%及2.6%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報66.19美元，跌0.09美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報75.65美元，跌0.23美元或0.3%。