國際財經

美朝峰會順利舉行，惟外界認為聯合聲明內容不具體，欠缺實質成果，加上市場聚焦聯儲局議息結果，以及靜候主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7687點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報12829點，跌12點或0.1%；法國CAC 40指數報5458點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報22160點，升41點或0.19%。

道指期貨暫報25317點，升2點。

美國聯儲局昨天起一連兩日召開議息會議。分析員預期，美國當局將在香港時間明天凌晨2時宣布調高聯邦基金利率0.25厘，市場焦點落於鮑威爾對中長期息口走勢的看法，以及議息聲明的措詞。

俄羅斯據報推動產油國3個月內恢復大部分被削減的產量，加上能源資訊局(EIA)調高今年美國產量預測，拖累油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報65.95美元，跌0.41美元或0.62%；倫敦布蘭特期油報75.52美元，跌0.36美元或0.47%。

英國今日稍後將公布5月消費物價指數(CPI)，市場預期按月和按年分別增長0.4%及2.4%，均與前值相同。至於美國5月生產物價指數(PPI)按月及按年分別料升0.3%及2.8%，前值分別升0.1%及2.6%。另外，EIA將公布官方統計結果，市場預期原油庫存減少124.6萬桶，汽油與蒸餾油庫存預期分別升100萬桶及升50萬桶。