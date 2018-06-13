國際財經

外電引述消息人士稱，巴西總統特梅爾(Michel Temer)支持波音收購巴西國營飛機製造商Embraer商用機業務的建議，為有關建議清除一個重要障礙。巴西政府有權否決Embraer與波音結盟的建議。

兩間公司已經就此事商討逾一年。此前，巴西國防部、空軍與策略事務部已同意有關建議。據悉，在特梅爾支持下，兩間公司的談判代表最快數周內可以完成其他細節的商討，公布有關協議。

消息曝光後，Embraer在美國上市股份價格升5.9%。波音變動不大。