國際財經

87股災預見者：美股年底料升 無視債息飆

曾成功預測87股災發生的對沖基金經理鍾斯(Paul Tudor Jones)，最新預料華爾街將會出現瘋狂一幕，即今年底美國中期選舉過後，美國債市將遭遇抛售、導致10年期債息被扯升至3.75厘，但無礙美股上升，出現股市與債息同升的現象。

比特幣續滑落 接近四個月低位

交易平台數據顯示，比特幣價格繼周日急挫一成後，周二最低跌至6500美元以下水平，報6455.92美元。

特金會未沖喜轉觀望議息 納指創新高收升0.57%

美朝峰會簽訂的協議被指欠缺實質措施，「特金會」未對市場造成太大影響，投資者的焦點轉向聯儲局周二開始一連兩日的議息會議，美股窄幅牛皮，道指收市反覆跌1點；納指強勢升0.57%，再創即市及收市新高；標指漲0.17%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普：美朝峰會讓他更了解金正恩，有關各方近期會發表終戰宣言，金正恩承諾銷毀主要的導彈試驗場

￭ 美國5月財赤1470億美元，多過預期的1440億美元

￭ 美國5月CPI按年增2.8%，升幅是6年多最大；核心CPI按月升0.2%，按年高2.2%

￭ 美滙指數尾段報93.827，升0.3%；歐羅兌美元跌至1.1747美元

￭ 紐約8月期金跌3.8美元或0.2%，收報每盎斯1299.4美元，是一周低位

￭ 紐約7月期油每桶收報66.36美元，升0.4%，惟布蘭特8月期油跌0.8%

￭ 有華爾街分析員稱，蘋果庫存已趨正常，看好iPhone 9及相關概念股

￭ 特斯拉公布裁減9%員工，稱不影響生產計劃，股價收市升3.2%

￭ 歐股收市偏軟，英國及法國股市跌約0.4%

￭ 在岸人民幣兌美元（CNY）本港時間周二晚上11時半收報6.4042元，較周一夜市收盤跌17點子

￭ 內地5月新增貸款1.15萬億元人民幣，低於市場預期增1.2萬億元

香港小輪逾10億奪通州街項目

市區重建局表示，香港小輪(00050)以10.292億元奪得深水埗通州街/桂林街需求主導項目，若單計住宅部分，每方呎樓面10519元，低於市場預期。

中興將重新編製首季業績 周三復牌

中興通訊(00763)公布，於本月8日已與美國達成和解協議，在該公司及時全額支付10億美元及將額外的4億美元支付至美國銀行託管賬戶後，美國商務部旗下的工業及安全局(BIS)將終止其於4月15日激活的拒絕令，並將該公司從《禁止出口人員清單》中移除。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報31049點，較恒指香港收市低54點

￭ 夜期收報30906點，跌136點，較昨日恒指收市低水197點

￭ 消息：周二首日招股的杉杉(01749)，公開發售錄得逾2倍超購

￭ 消息：梁志天設計集團已通過上市聆訊，預計本月底公開招股，7月初上市，集資約2億至3億元

￭ 消息：美團擬本月內向港交所申請上市，集資60億美元(約468億港元)

￭ 江西銀行(01916)周三起招股，招股價介乎5.94元至6.66元，集資最多77.92億元

￭ 創維數碼(00751)年度盈利按年跌58.7%，派末期息9仙

￭ 中國燃氣(00384)預料全年淨利潤按年增逾45%

￭ 中原地產：全港107個大型私人住宅屋苑5月實用面積平均呎租36.5元，創新高

￭ 天水圍嘉湖山莊車位本月四度破頂，最新以155萬元連租約沽出

￭ 新世界(00017)牽頭發展的北角柏蔚山周二進行次輪銷售300伙，截至晚上7時，暫沽131伙

￭ 恒地(00012)大角咀利奧坊．凱岸周二加推4號價單共60伙，較對上一張價單提價約3%至5%，將於周六推出120伙作次輪發售，周五截票

￭ 周三恢復審議「一地兩檢」草案，運房局局長陳帆繼續就二讀辯論發言，之後隨即表決二讀議案